Nueva Vacuna Terapéutica de la UNAM Mejora Tratamiento contra el Cáncer: Ataca a Estos Tipos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló una nueva vacuna terapéutica contra el cáncer. En N+ te contamos a qué tipos de esta enfermedad ataca.

De acuerdo con investigadores de la máxima casa de estudios del país, quienes avanzan en el desarrollo de la vacuna terapéutica innovadora, esta podría cambiar el tratamiento del cáncer de mama y potencialmente de otros tipos de la enfermedad. Dicho proyecto está impulsado por especialistas de la Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas.

Las nuevas vacunas terapéuticas se basan en entrenar al sistema inmunológico para reconocer y destruir celular cancerosas de manera eficiente.

De acuerdo con el académico Allan Noé Domínguez Romero, esta vacuna ha mostrado una efectividad superior a la de muchas inmunoterapias convencionales, las cuales suelen beneficiar solo a un porcentaje limitado de pacientes y tienen costos elevados. En algunos tipos de cáncer, como el melanoma o el glioblastoma, los tratamientos actuales presentan resultados modestos y requieren inyecciones que pueden superar los 50 mil pesos.

En contraste, la vacuna desarrollada en la UNAM ha logrado resultados notables en modelos de laboratorio, incluso con una sola aplicación, y podría adaptarse fácilmente a plataformas clínicas ya existentes.

¿A qué tipos de cáncer ataca la vacuna terapéutica de la UNAM?

Karen Manucharyan, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, explicó que la estrategia no se limita al cáncer de mama. Hasta ahora, los resultados también han sido positivos en modelos de melanoma y se trabaja en investigaciones para leucemia y que buscan que pueda aplicarse a los 220 tipos de cáncer que existen.

Una de las ventajas de las vacunas terapéuticas es que generan memoria inmunológica , lo que permitiría al organismo recordar al tumor y reaccionar con rapidez ante una posible reaparición de la enfermedad.

, lo que permitiría al organismo recordar al tumor y reaccionar con rapidez ante una posible reaparición de la enfermedad. Según la UNAM, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre mujeres en el país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que miles de mexicanas fallecen cada año por esta enfermedad.

