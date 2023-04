No hay duda de que el pan dulce es uno de los alimentos favoritos de los mexicanos. Sin embargo, su consumo puede ocasionar efectos secundarios negativos en la salud, por lo que a continuación te explicaremos cuál es el tipo de pan considerado como el más dañino.

Aunque pocas cosas en la vida se disfrutan tanto como un delicioso pan dulce acompañado de una taza de café o chocolate caliente, la realidad es que comer este tipo de pan a diario o de manera muy recurrente puede generar en nuestro organismo graves problemas de salud.

La razón detrás de lo anterior es que el pan dulce tiene un elevado contenido de sodio, carbohidratos y grasas, lo cual termina por incrementar el riesgo de padecer obesidad, hipertensión y hasta diabetes.

¿Cuál es el pan dulce que más daña la salud?

En nuestro país existe una enorme variedad de pan dulce. No obstante, según el sitio "Eat this, not that", el cual es una guía virtual que nos proporciona consejos para mantener una alimentación balanceada, uno de los peores y más dañinos panes dulces son las donas, en todas sus variedades.