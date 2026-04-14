Pesticidas Estarían Detrás de Aumento en Casos de Diabetes y Daño a la Microbiota Intestinal

El uso extensivo de pesticidas estaría vinculado al aumento global de la diabetes tipo 2 y al daño en la microbiota intestinal. Un mismo equipo de investigadores realizó dos estudios sobre el efecto de estos agroquímicos en ratones.

Una versión del pesticida analizado fue prohibida en México en septiembre en 2025.

analizado fue prohibida en México en septiembre en 2025. El clorpirifós-metil fue prohibido junto con otros 30 pesticidas por sus daños a la salud y el medio ambiente.

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Analizan vínculo de los pesticidas y la diabetes tipo 2

Un grupo de investigadores del Centro Médico y Hospital Kovai de Coimbatore, en India, han publicado dos estudios que, en conjunto, apuntan a un efecto insospechado de los pesticidas: una influencia nociva en la microbiota intestinal y en el desarrollo de diabetes tipo 2.

En la última década, la incidencia de diabetes ha crecido significativamente en Asia y África. Una particularidad de este aumento en esta enfermedad es que más del 50% de los pacientes diagnosticados no presentaría obesidad, como sí ocurre en una mayoría de los casos en países occidentales.

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Liderados por el científico Ganesan Velmurugan, este equipo analizó la posible influencia de los pesticidas en este fenómeno. El primero de los dos estudios, publicado en Diabetic Medicine, analizó la prevalencia de la diabetes en el sur de la India.

Para su sorpresa, los investigadores detectaron una prevalencia alta de la enfermedad, del 16%, en personas que vivían en zonas rurales, a pesar de la ausencia de factores de riesgo conocidos, como la obesidad.

El segundo de los estudios examinó el efecto del pesticidia clorpirifós en ratones. El estudio empleó dosis realista del agroquímico, semejante a la máxima a la que podría exponerse un ser humano de forma cotidiana. Tras 120 días, los ratones presentaron “un aumento significativo en los niveles de glucosa en sangre en ayunas, sin cambios en el peso corporal”.

Pesticida daña a las bacterias buenas del intestino y contribuyen a un aumento en la glucosa en sangre

Además, el estudio encontró que los ratones presentaban una mayor presencia de especies nocivas en la flora intestinal y una disminución de bacterias benéficas, como los lactobacilos. Al respecto, el estudio publicado en Environmental Science and Pollution Research señala:

“El clorpirifós alteró el equilibrio microbiano intestinal, con una disminución de taxones beneficiosos (Lactobacillus, Akkermansia, Blautia, Bifidobacterium y Faecalibaculum) y un enriquecimiento de patobiontes (Oscillospiraceae, Helicobacter, Colidextrobacter, Desulfovibrioceae y Alistipes)”.

Es decir, el insecticida agrícola clorpirifós habría reducido la población de bacterias beneficiosas, dañado la microbiota intestinal y habría contribuido a la aparición de diabetes en los ratones. Los científicos admiten que es complejo comprobar estos efectos directos en humanos, además de que múltiples factores contribuyen a la aparición de la diabetes.

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Cabe señalar que en México está prohibida desde 2025 el pesticida clorpirifós, en su versión metil. Claudia Sheinbaum señaló en la conferencia mañanera que esta prohibición se debía a los daños a la salud y el medio ambiente:

“Era un compromiso desde hace ya meses: los plaguicidas que van a salir en el Diario Oficial hoy en la tarde o mañana a más tardar, que quedan prohibidos en México, Algunos de ellos están prohibidos en muchísimos lugares del mundo y aquí no había una prohibición para su uso, plaguicidas que hacen mucho daño a la salud y al medio ambiente”.

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