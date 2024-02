Por qué no es aconsejable darle comida cruda a los perros

(Foto: Pixabay)

Todos los amantes de los perros quieren lo mejor para su mascota, por eso se informan de las últimas tendencias en salud canina. ¿Es bueno darle a nuestro perro comida cruda?En los últimos años ha cobrado popularidad unapara los lomitos , que en teoría suena bien, pero que podría tener consecuencias en la salud pública.A continuación te informamos la razón por la que no sería tan buena idea darle a tu perro comida cruda.Si tienes perros y sigues las tendencias en redes sociales, sabrás que en los últimos años se puso de moda, que toma su nombre del acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food (Alimentos crudos biológicamente apropiados).En pocas palabras,se basa en darle de comer al perro comida cruda, partiendo de la idea de que, según sus creadores, este tipo de comida les aporta nutrientes que los alimentos procesados no tienen.Los defensores de esta dieta, surgida en Australia, sostienen que el perro es descendiente directo del lobo, y comparten un sistema digestivo idéntico.Por lo tanto, lo mejor es ofrecerle al perro un régimen alimenticio lo más parecido al que tendrían en estado silvestre, buscando beneficiar su salud y longevidad.La dieta BARF parte de que los perros tendrían que comer huesos carnosos (60% de su alimentación diaria), carne magra (20 %), órganos y vísceras (10 %), frutas y verduras (10 %), pero todo crudo.Desde que se popularizóha tenido muchos dueños de mascotas a favor, pero también muchos críticos.Ahora, un reciente estudio presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) vuelve a alertar sobre los peligros de este tipo de dietas, sobre todo por un factor muy peligroso: nuestro perro se expone a.El estudio, dirigido por las doctoras Ana Freitas, Carla Novais y Luísa Peixe, investigadoras de la Universidad de Oporto, descubrieron niveles alarmantes de bacterias resistentes a los antibióticos en la comida BARF que se vende en las tiendas para mascotas.Según el análisis de las investigadoras lasencontradas () en la comida cruda para perros eran las mismas que se han encontrado en pacientes humanos con bacterias resistentes a múltiples fármacos.Las doctoras alertan que este tipo de comida es un potencial “riesgo internacional para la salud pública”.Losson bacterias oportunistas. Viven inofensivamente en las entrañas de los seres humanos y animales, pero pueden causar infecciones graves si se propagan a otras partes del cuerpo.En el estudio se incluyeron un total de 55 muestras de comida para perros (22 húmedas, 8 secas, 4 semihúmedas, 7 golosinas y 14 crudas congeladas) de 25 marcas disponibles a nivel internacional. Los alimentos crudos congelados incluían pato, salmón, pavo, pollo, cordero, ganso, ternera y verduras.Treinta muestras (54%) contenían enterococos. Más del 40% de los enterococos fueron resistentes a los antibióticos eritromicina, tetraciclina, quinupristina-dalfopristina, estreptomicina, gentamicina, cloranfenicol, ampicilina o ciprofloxacina. También hubo resistencia a la vancomicina y teicoplanina (2% cada una) y el 23% de losfueron resistentes a linezolid.Las bacterias resistentes a los medicamentos (o) son un gran riesgo a la salud humana, porque hacen que las infecciones y raspaduras aparentemente menores sean potencialmente mortales.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud pública que enfrenta humanidad en los próximos años.Se estima que las infecciones por bacterias resistentes a los medicamentos matan a unas 700,000 personas al año en todo el mundo, lamentablemente se espera que aumentar a 10 millones de muertes para el 2050 si no se toman medidas.Justo por eso es importante descubrir las fuentes de estas bacterias.Las especialistas descubrieron que toda la comida cruda para perros que analizaron conteníaresistentes a múltiples fármacos, mientras que solo tres muestras no crudas contenían la bacteria.Las investigadores concluyeron que la comida BARF para perros es una fuente de bacterias que son resistentes a los antibióticos y que podrían propagarse a los humanos.Por eso señalan:Es decir, la comida para perros podría ser un factor que se pasa por alto en la resistencia a los antibióticos a nivel mundial.https://www.youtube.com/watch?v=mAJqgTI7wcM