¿Por Qué se Siente Más Calor que Nunca? Mensaje de la OMS por Estas Enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mandó un mensaje por las enfermedades que pueden causar las altas temperaturas y detalló por qué se siente más calor que nunca, en N+ te contamos lo que debes saber.

De acuerdo la OMS, las olas de calor además de generar incomodidad, también incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mentales, respiratorias y renales, quienes son más vulnerables son las infancias, personas adultas mayores y con padecimientos crónicos.

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¿Por qué ahora se siente más calor?

La OMS señala que el calor extremo puede intensificarse por diversos factores, entre ellos el cambio climático y el llamado "efecto isla de calor urbana", fenómeno que ocurre en ciudades con exceso de concreto, asfalto y poca vegetación, donde las temperaturas permanecen más elevadas incluso durante la noche.

Además, la sensación térmica puede aumentar entre 10 y 15 grados centígrados cuando una persona permanece bajo el sol directo. Esto provoca que el cuerpo tenga mayores dificultades para regular su temperatura interna.

En ese sentido, la OMS detalló que cuando el organismo no logra enfriarse adecuadamente, aumenta el riesgo de sufrir agotamiento por calor o golpe de calor, una condición médica grave que puede poner en peligro la vida.

La OMS sugiere beber agua de manera frecuente, incluso sin sentir sed, y consumir entre dos y tres litros diarios para evitar deshidratación.

¿Qué dijo la OMS sobre las enfermedades y el calor?

Hay enfermedades que pueden agravarse por el calor, la OMS advirtió que las temperaturas extremas pueden empeorar diversos problemas de salud, entre ellos:

Enfermedades cardiovasculares.

Padecimientos respiratorios.

Diabetes.

Trastornos mentales.

Insuficiencia renal aguda.

FBPT