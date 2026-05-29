¿Por Qué se Siente Más Calor que Nunca? Mensaje de la OMS por Estas Enfermedades

El calor extremo puede afectar tu salud; te contamos qué explicó la OMS sobre las altas temperaturas y las enfermedades que podría causar

Un hombre y un niño caminan bajo el sol en la CDMX.La OMS alertó cuáles son las enfermedades que pueden causar las altas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

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