¿Qué alimentos se pueden congelar y cómo hacerlo correctamente?

¿Qué alimentos se pueden congelar y cómo hacerlo?

Carne : Ésta se puede congelar tanto cruda como cocida; lo más recomendable es hacerlo en trozos pequeños para que simplemente disfrutes la que vayas a ingerir

: Ésta se puede congelar tanto cruda como cocida; lo más recomendable es hacerlo en trozos pequeños para que simplemente disfrutes la que vayas a ingerir Pescado y mariscos : De igual manera, se pueden congelar crudos o cocidos; debes secarlo perfectamente antes de meterlos en la nevera

: De igual manera, se pueden congelar crudos o cocidos; debes secarlo perfectamente antes de meterlos en la nevera Legumbres y verduras : Debes blanquearlas y cocerlas, ya que crudas no soportan el proceso de congelación; asimismo, asegúrate de que estén completamente secas

: Debes blanquearlas y cocerlas, ya que crudas no soportan el proceso de congelación; asimismo, asegúrate de que estén completamente secas Fruta : A excepción de los frutos rojos y los cítricos sin piel, el resto de las frutas se pueden congelar crudas

: A excepción de los frutos rojos y los cítricos sin piel, el resto de las frutas se pueden congelar crudas Pasta y arroces: Es necesario congelarlos ya cocidos y con un poquito de aceite encima para que no pierdan su consistencia, se peguen o empalmen

Estos alimentos pueden congelarse, sigue estos pasos para que no pierdan sus características y propiedades:

Con estos consejos, aprovecharás de mejor manera los alimentos junto con el proceso de congelación. Asimismo, éstos no perderán su sabor y propiedades.