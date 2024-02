¿Qué es la cúrcuma y cuales son sus beneficios?

Foto: Pexels

¿Cuáles son los beneficios de la cúrcuma?

Laes una planta originaria de la India que desde hace una década ha cobrado mucha popularidad en la cocina occidenteal debido a su peculiar sabor y por supuesto a los beneficios que le puede aportar a la salud de nuestro cuerpo.Esta raíz es el ingrediente más importante y especial del, ya que por su fuerte sabor, entre dulce, picante y un poco amargo, le da el toque perfecto y diferente que a ese platillo.Sin embargo, el curry no suele ser un platillo común en, por lo que en nuestro país la cúrcuma suele incorporarse a smoothies, tés y a la famosa Golden Milk en forma de polvo.La cúrcuma es considerada un superalimento debido a la numerosa cantidad de beneficios que le aporta a la salud de nuestro cuerpo, ya que tiene grandes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.Remontándonos un poco en la historia, existe evidencia que apunta a que desde el año 250 A.C., esta fabulosa raíz ya era utilizada con fines medicinales para tratar la intoxicación.Sin embargo, el día de hoy diversas investigaciones han descubierto muchos otros efectos positivos para nuestra salud ya que también funciona eficazmente para aliviar dolores pore inclusive, aunque no lo creas, ayudar a combatir el cáncer.De acuerdo con las investigaciones, la cantidad necesaria de cúrcuma que hay que consumir para poder empezar a ver sus efectos en nuestro cuerpo es un gramo, aunque estos estudios también han comprobado que la absorción en sangre es bastante baja, por lo que se recomienda combinarla con pimienta negra para mejorarla.https://www.youtube.com/watch?v=vwQv2z5JeWYAhora que conoces todos los beneficios que la cúrcuma puede aportar a tu cuerpo no olvides incluirla en tu dieta para que en poco tiempo puedas empezar a ver sus resultados.