En Calkiní, Campeche, se confirmó un brote de 23 casos del virus coxsackie. Te contamos más sobre la enfermedad mano-pie-boca que provoca este virus y qué tan peligrosa es.

Reportan 23 casos de virus coxsackie en Calkiní, Campeche

Autoridades de Salud confirmaron 23 casos del virus coxsackie en el municipio de Calkiní, Campeche. Los casos se habrían registrado en las comunidades de Hacienda Tankuché y Santa Cruz ex Hacienda.

Ante este brote, se suspendieron las clases a nivel básico en el municipio.

¿Qué es el virus coxsackie y cuáles son sus síntomas?

El virus de coxsackie provoca enfermedad de manos, pies y boca. Según datos de la Secretaría de Salud (SSA), el virus afecta principalmente a menores de cinco años de edad; no obstante, la enfermedad se puede presentar comúnmente en niños de hasta 13 años. Es infrecuente que la enfermedad manos, pies y boca se presente en adultos.

Esta afección provoca llagas o aftas dolorosas en la boca, las manos y los pies. Estos síntomas pueden estar acompañados también de dolor en la garganta, fiebre alta y malestar general.

La mayoría de los contagios ocurren por contacto directo con los enfermos, así como por contacto con materia fecal de un contagiado, como ocurre durante un cambio de pañal. En la mayoría de los casos, la infección remite por sí sola a los pocos días.

