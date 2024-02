¿Qué tan recomendable es comer plátanos cuando ya están negros?

Foto: iStock

¿Puedo comerme los plátanos que ya están muy manchados?

Losson una fruta difícil, que suelen madurarse rápidamente y de un momento a otro ponerse negros y con. Si no te gusta desperdiciar, te decimos si los plátanos que aparecen cafés son saludables para tu.El plátano es una fruta tropical que debido a la naturaleza de su cáscara tiene un proceso de maduración mucho más rápido que el de otros alimentos. Por ello, es común que en el supermercado o en el frutero aparezcan más de uno con muchas manchitas cafés. Si bien todavía se pueden consumir, te decimos qué tan recomendable es y hasta qué punto es bueno.Las manchas que aparecen en las frutas de color negro o marrón son un indicador de que ese alimento ya está muy maduro. Lo que significa que ha alcanzado su punto máximo de vida. A diferencia de una fecha de caducidad en los productos, en los plátanos no significa que ya esté echado a perder o que no sirva.En los plátano es común que aparezcan estos signos debido a que su cáscara contiene etileno, una hormona de los vegetales que fomenta la maduración del fruto y le da su peculiar olor. Por ello, debes evitar colocar un plátano cerca de alguna fruta que no deseas que madure tan rápido, o bien hacerlo a propósito para que tus aguacates estén listos antes de tiempo.Según los expertos una fruta que está manchada o muy madura tendrá una mayor cantidad de azúcar y perderá una buena porción de fibra con la oxidación. No obstante, el resto de nutrientes y vitaminas seguirá ahí. Por ello, no se aconseja su consumo para personas diabéticas, debido a su alto contenido de glucosa. Sin embargo, es completamente inofensivo comerte un plátano que ya esté negro.Eso sí, si este tiene un olor curioso o ya tiene moho no lo consumas. También es el caso si ya está completamente negro o tiene manchas blancas o verdes, lo cual significa que tiene hongo, por lo que es momento de tirarlo a la basura.https://youtu.be/vQT1qzzUYGA