Receta y beneficios del agua de chaya con piña

La receta del agua de chaya con piña

Una rica agua denaturales siempre se antoja, no importa si es para acompañar nuestras comidas o simplemente para refrescarnos en un día caluroso, por ese motivo te traemos la receta y los increíbles beneficios del agua de.Seguramente, es la primera vez en tu vida que hayas escuchado esta posible combinación. Sin embargo, aunque no lo creas, el agua de chaya con piña es una de las bebidas favoritas de los yucatecos.Las razones de esto, son simples, ya que es un trago bastante refrescante y que además tiene una cantidad de beneficios para lade nuestro cuerpo.El primero de los beneficios es la agilización del proceso de digestión, gracias a la gran cantidad de fibra que contiene la piña y la chaya y por si esto fuera poco, este brebaje contiene propiedades antiinflamatorias.Por su parte la Chaya, que es una planta originaria de México, es muy conocida por sus propiedades medicinales, pues es efectiva en el combate de toxinas y en la eliminación de parásitos intestinales.Además, contiene antioxidantes y vitaminas A, C y D, que ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico y que en conjunto con la piña logran potenciar sus cualidades diuréticas.Para preparar esta deliciosa agua necesitas: 1 taza de piña fresca picada; 1 taza de jugo de naranja fresco; 2 tazas de agua; 1 taza de hojas de chaya picadas; 2 tazas de cubos de hielo y miel.La preparación es realmente muy rápida y sencilla, pues lo que debes hacer es añadir los trozos de piña, el jugo de naranja, la chaya y el agua en la licuadora para mezclarlos hasta que se obtenga una consistencia suave.Luego de esto debes dividir los cubitos de hielo en cuatro vasos y verter el agua fresca de piña-naranja-chaya en ellos.https://www.youtube.com/watch?v=AdJdyd5snXcFinalmente, puedes agregar miel si sientes que le hace falta un poco de dulzura, aunque esto siempre dependerá de tus gustos.En el caso de que no logres encontrar hojas chaya puedes sustituirlas por espinacas o col rizada.