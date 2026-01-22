La empresa de lácteos francesa Lactatis anunció el retiro de leche en polvo contaminada con la toxina cereulida en más de una docena de países. México se encuentra entre los países afectados.

La bacteria Bacillus cereus es responsable de la toxina cereulida .

es responsable de la toxina . La citotoxina, que provoca vómito y diarrea, no pierde efectividad tras cocinarse o calentarse el producto lácteo.

Retiran leche contaminada en 17 países

Lactalis anunció el retiro de varios lotes de leche en polvo para infantes contaminada con la toxina cereulida. El anuncio llega a dos semanas de que la suiza Nestlé retirara también lotes posiblemente contaminados en 60 países.

La empresa francesa señaló que se retiró la leche contaminada en 17 países, entre los que se encuentra México. La lista completa la conforman: Australia, Chile, China, Colombia, Congo-Brazzaville, Ecuador, España, Georgia, Grecia, Kuwait, Madagascar, México, Perú, Singapur, República Checa, Uzbekistán y Taiwán.

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron el pasado martes 20 de enero una investigación por la muerte de un bebé posiblemente contaminada. No se ha establecido un vínculo directo, pero se presume que el fallecimiento podría estar relacionado con los lotes contaminados retirados por Nestlé.

Tanto en el caso de Lactalis como de Nestlé, se trataría de contaminación por la toxina cereulida. Esta sustancia es producida por la bacteria Bacillus cereus. La intoxicación por esta toxina puede ir acompañada por vómito y diarrea y puede ser mortal en infantes.

¿Por qué es peligrosa la toxina cereulida?

La cereulida es considerada una citotoxina, es decir que mata células vivas. Mata las mitocrondrias, que son los organelos responsables de dar energía a las células al convertir la glucosa en adenosín trifosfato.

Uno los mayores riesgos de la cereulida es que no es desactivada por la cocción del alimento donde está presente. La citotoxina continuará activa aunque se caliente, pasteurice o cocine la leche contaminada.

La agencia AFP apuntó que la contaminación se habría originado en un productor que suministraba materia prima desde China tanto a Lactalis como a Nestlé.

