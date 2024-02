Sandía: ¿Cuánta es saludable y quiénes no deberían comerla?

Foto: Getty Images

¿Quiénes pueden comer sandía?

¿Cuánta sandía es recomendable comer?

La sandía tiene un efecto muy beneficioso sobre los vasos sanguíneos humanos y reduce la presión arterial y también elimina todas las toxinas del cuerpo. Sin embargo no todos pueden comerla y no todos saben cuál es la cantidad adecuada para su consumo. A continuación te diremos cuánta es saludable y quiénes no deberían comerla."La sandía es muy buena para saciar la sed debido a su alto contenido de agua. Consiste en el 90% de ella. También, satisface perfectamente el hambre", dijo la doctora Olga Sharapova, jefa del Hospital Clínico Municipal V.V. Vinográdov de Moscú, en una entrevista para un sitio web de medicina en Rusia.Latambién es fuente magnesio, fósforo, calcio y sodio al cuerpo, ayuda a reponer la pérdida de electrolitos, que el agua no puede aportar. Sin embargo, esta deliciosa fruta no la pueden comer todos."Nosotros, los médicos, aconsejamos comeren cantidades limitadas a las personas que padecen diarrea, urolitiasis, aterosclerosis y adenoma de próstata. No se recomienda comeren caso de patología del sistema cardiovascular. Laes una fuente de licopeno antioxidante y un compuesto llamado L-citrulina. Es un aminoácido, a partir de él se sintetiza óxido nítrico en el organismo, que a su vez favorece la vasodilatación y mantiene su tono."De acuerdo con la doctora Sharapova estas son las cantidades que se recomiendan al comer"Los beneficios de ladifícilmente pueden subestimarse. Contiene muchas vitaminas A, B6 y C, así como fitonutrientes que solo se sumarán a su salud. Además, larepone eficazmente los fluidos corporales en climas cálidos y proporciona una hidratación adecuada, lo que ayuda a regular la temperatura corporal."