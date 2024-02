Foto: Getty

¿Puedo vacunarme si tengo COVID-19?

¿Puedo recibir la segunda dosis de la vacuna si me contagie después de la primera?

Las diferentes vacunas contra COVID-19 tienen sus ventajas y desventajas; sin embargo, se han creado distintos mitos alrededor de las mismas por diferentes causas. Desde las reacciones alérgicas hasta una posible secuela de la enfermedad, son algunos de los rumores que giran entorno a las vacunas.De igual manera, el número de dosis puede ser un factor que tiene preocupada a la población en general ya que afirman que en el periodo de espera pueden contraer.Ante este planteamiento, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CSC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos aclaró cuál es el mejor momento para recibir alguna de las diferentes dosis para prevenir el. Aquí te lo explicamos.De acuerdo con los expertos, lo más recomendable es esperar a que te recuperes de la enfermedad. La función de las vacunas es prevenir y no tratar el COVID-19, por lo que si estás contagiado y recibes alguna de las diferentes dosis , puede que no sea efectiva.Asimismo, el CDC menciona que se ha demostrado que las personas que contraen el virus mantienen un estado de inmunidad, por la generación de anticuerpos, durante varios meses; sin embargo, esto no significa que la mejor opción para prevenir el COVID-19 sea adquirirlo.https://twitter.com/CDCgov/status/1380557877509812232?s=20De igual manera, los expertos del CDC recomiendan a los pacientes que dieron positivo al Sars-CoV-2 no aplicarse la segunda dosis si presentan síntomas o si son asintomáticos.En cuanto al tiempo de espera para recibir la segunda dosis, recomienda aguardar en casa 90 días sólo si recibió tratamiento con anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente. Por otro lado, las personas asintomáticas deberán esperar 14 días para salir del aislamiento.https://youtu.be/hixHCOGJWLAEn caso de haber superado el tiempo de espera, deberás dirigirte a tu centro de vacunación con una prueba negativa para descartar la presencia del virus en tu sistema.