¿Si me dio Covid me tengo que esperar para vacunarme?

En caso de que recientemente hayas tenido Covid-19 es importante que esperes esta cantidad de tiempo para recibir la.Si estás pasando por la enfermedad o recientemente te dio Covid-19 y ya era tu momento de vacunarte, puede que te surjan muchas dudas sobre cuándo deberías hacerlo y si es necesario.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aún cuando ya hayas sido diagnosticado positivo con la enfermedad de manera reciente o hace más de tres meses, es importante recibir la vacuna.Conforme a lo dicho por el organismo, lo mejor es esperar 90 días después de la aparición de síntomas en pacientes sintomáticos para recibir la dosis de vacunación, así se minimiza que exista riesgo alguno de complicaciones.En el caso de las personas asintomáticas, se recomienda vacunarse de 30 a 90 días después de que haya salido la prueba positiva.Si ya era tu turno de la vacuna, no te preocupes, pues puedes llamar a Locatel y decir que no pudiste acudir debido a que tenías Covid-19. En ese caso ellos te brindarán una nueva cita para acudir con los rezagados o de acuerdo a la evolución del Plan Nacional de Vacunación .Está comprobado que los pacientes que han sido contagiados con Covid-19 tienen una inmunidad por 90 días. Sin embargo, esto puede variar de persona a persona pues en algunos casos no se genera anticuerpos, o incluso estos duran más del tiempo señalado. Es por ello que no deberías confiarte y vacunarte en cuanto puedas.De acuerdo con el Dr. Yahir López, neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ( INER ), lo recomendable es esperar un mes pasados los 15 días de la enfermedad para poder recibir tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna.Es importante recibir la inmunización debido a que un recontagio, en algunos casos, puede ser incluso más grave que la primera vez que se tuvo la enfermedad.Recuerda que, al recibir la vacunación, se disminuye en hasta un 100% la probabilidad de muerte y hospitalización al contar con las dos dosis.