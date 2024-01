En China han probado un nuevo medicamento que ayuda a acelerar la recuperación de los pacientes con covid. El fármaco, llamado simnotrelvir, consiguió que los pacientes se recuperaran, en promedio, un día y medio más rápido.

Noticia relacionada: Reportan Saturación de Hospitales en México por Pacientes de Covid-19

Simnotrelvir, medicamento contra la covid probado en China

Un artículo publicado en el The New England Journal of Medicine asegura que el simnotrelvir ayudaría a acelerar la recuperación de la covid y prevenir complicaciones. Según se lee en el estudio, el medicamento fue tomado por 603 voluntarios, la mayoría de ellos jóvenes:

Se inscribieron un total de mil 208 pacientes en 35 centros de China; 603 fueron asignados para recibir simnotrelvir y 605 para recibir placebo.

El simnotrelvir sirve para acelear la recuperación de la covid. Foto: Pexels | Ilustrativa

Este medicamento habría mostrado resultados positivos en aquellos que lo tomaron en las primeras 72 horas después de presentar síntomas. Además, los investigadores señalaron que se usó con éxito en casos leves y moderados; los casos más graves no han sido estudiados apropiadamente:

El tiempo de recuperación hasta la resolución sostenida de los síntomas de covid-19 fue significativamente más corto en el grupo de simnotrelvir que en el grupo de placebo.

Simnotrelvir acortó síntomas de covid

En promedio los pacientes que tomaron simnotrelvir se recuperaron 35 horas antes que aquellos que tomaron un placebo. Igualmente la carga viral fue menor en aquellos voluntarios que tomaron el fármaco a cinco días de iniciada la convalecencia. Aquellos que habían tomado un placebo tenían cantidades 30 veces mayores de SARS-CoV-2. Al respecto, los investigadores concluyeron:

La administración temprana de simnotrelvir más ritonavir acortó el tiempo hasta la resolución de los síntomas entre pacientes adultos con covid-19, sin problemas evidentes de seguridad.

Los pacientes reportaron una rápida disminución como flujo nasal y tos. Foto: Pexels | Ilustrativa

Hasta el momento, la duda es si este medicamento podría ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de hospitalización y complicaciones por la covid.

Historias recomendadas: