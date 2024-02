¿Son igual de saludables las frutas sin semillas que las que sí tienen?

Foto: iStock

Foto: iStock

Ventajas de las frutas sin semillas

Algunas frutas son modificados genéticamente para que no contengan, y se han convertido parte de una moda en los.Seguramente has visto en el súper o en el mercado uva sin semilla, sandía sin semilla o ciruelas y limones de este tipo. Últimamente se ha vuelto una moda este tipo de frutas que parecieran ser prácticas de comer, con mayor cantidad de pulpa e incluso podrás notar que muchas de ellas son más dulces o jugosas que las normales. Esto es debido a que se trata de alimentos transgénicos que son modificados genéticamente para que presenten estas cualidades.Aunque podría parecer un poco alejado del concepto de fruta , estos productos se cultivan de la misma manera. Lo único es que han sido previamente seleccionadas por sus cualidades, especies, dulzor y rasgos en su genética para que den pie a productos de mayor calidad, tamaño y sabor. Sin embargo, igual que el resto de los demás alimentos pueden madurar sin ningún problema, teniendo o no semillas.El que no tengan semillas hace que estas frutas no se puedan reproducir, y que no sea tan fácil su crecimiento. Podría decirse que de este modo son "infértiles". Pero existen múltiples métodos para la reproducción y creación de más de este tipo de frutas.Estas frutas pueden producirse sin ninguna influencia de los cultivadores, pues también pueden crecer de manera natural. Pero en su mayoría, y debido a la alta demanda que los rodea, son creados con modificaciones genéticas. Lo anterior no quiere decir que se sometan a un gran laboratorio; sino que únicamente se selecciona las mejores frutas y se descarta aquellas que pueden dar frutos,. De esta manera se controla los procesos de cosecha y polinización para que dé como resultado frutas sin semillas. Es decir se toma el tallo de estas plantas, se replanta y se obtiene clones o el mismo tipo de fruta sin semilla.Las frutas sin semillas debido a que tiene mayor calidad poseen múltiples ventajas y propiedades para el cuerpo humano. Por ejemplo en el caso de la sandía , aquellas que no tienen semillas aportan mayor hidratación al cuerpo, aumenta su efecto antioxidante, ayuda a aliviar los dolores musculares y tiene más fibra.Las naranjas sin semillas tiene mayor ácido cítrico, vitamina C, potasio, ácido fólico y fibra. De igual forma su índice glucémico es menor. En el caso de las uvas sin semilla son mas ricas en fibra, antioxidantes y vitamina C y carbohidratos.Uno de los más conocidos, el limón sin semilla, fue desarrollado desde 1895, tiene mayor resistencia a las plagas, y por lo mismo tiene mayores cantidades de vitaminas y minerales. En general, las frutas sin semilla contienen los mismos beneficios que los alimentos comúnmente cosechados que si tienen pepitas.https://youtu.be/AgOu7sPDx0g