Suplementos Multivitamínicos Podrían Retrasar el Envejecimiento en Adultos Mayores: Estudio

Un nuevo estudio encontró que un suplemento multivitamínico retrasó el envejecimiento en adultos mayores. A lo largo de dos años, este fármaco consiguió retrasar “los relojes” biológicos en un equivalente a cuatro meses.

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El genoma es una receta fija, pero cambia cómo la leemos con el tiempo

El ADN es la receta que utiliza nuestro cuerpo para producir todos sus componentes e incluso para perfilar amplios rasgos de nuestro comportamiento. Sin embargo la forma en que nuestro cuerpo sigue esta receta puede cambiar con el tiempo y con nuestros hábitos: el ejercicio, el ambiente y la alimentación definen qué tan buenas son las células interpretando las instrucciones de nuestro genoma.

La epigenética es la disciplina encargada de estudiar cómo el cuerpo silencia o activa genes distintos en función de las condiciones ambientales, sin que se modifique de forma permanente el ADN. Esta activación y desactivación de genes explica por qué dos gemelos idénticos puede ser tan diferentes físicamente a pesar de tener el mismo genoma.

A medida que nuestro cuerpo envejece, pierde la capacidad de leer correctamente el ADN. Si el genoma es una receta, esto quiere decir que con el tiempo esta no ha cambiado, pero ya no es fácil de leer como antes, como si sus letras se hubiesen borrado, aunque el mensaje sea el mismo.

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Multivitamínico podría retrasar el envejecimiento, según estudio

¿Cómo ayudar al cuerpo a que siga leyendo correctamente el ADN cuando envejecemos? Por supuesto, una dieta balanceada y hábitos saludables influyen en este proceso. ¿Pero los fármaco también puede influir?

Desde hace varias décadas, epigenetistas y nutriólogos han discutido la eficacia de los multivitamínicos. La discusión incluso ha permeado en la cultura popular; de ahí que en House M.D. el célebre Gregory House despreciara estos suplementos y asegurara que solo eran una forma de “encarecer la orina”, alegando que estas vitaminas no eran absorbidas debidamente.

Ahora, la discusión sobre los multivitamínicos ha revivido gracias a un estudio publicado en la revista Nature Medicine. La investigación encontró que un suplemento, conocido con el nombre comercial Centrum Silver, habría conseguido retrasar el reloj biológico en adultos mayores el equivalente a cuatro meses en un plazo de dos años.

El estudio siguió a 958 participantes, 482 mujeres y 476 hombres. Aquellos que tomaron el multivitamínico a lo largo de dos años vieron un retraso significativo, aunque modesto, en los marcadores epigenéticos.

Estos resultados no quieren indican que estos fármacos sean garantía y que deban ser consumidos masivamente. En cambio sí sugieren a los investigadores qué proceso con mayor peso en el envejecimiento y cómo pueden ser revertidos. Por ello, la investigación pide cautela sobre sus resultados:

“Aunque los efectos estadísticamente significativos pero pequeños de la suplementación diaria con multivitamínico en la desaceleración del envejecimiento biológico son alentadores, se necesitan estudios adicionales para determinar la relevancia clínica de la suplementación diaria”.

Por su parte, Howard Sesso, investigador de Harvard y autor principal del estudio, declaró que los resultados obtenidos “no significan que todo el mundo deba tomar estos multivitamínicos, pero empieza a darnos pistas”.

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