Té de orégano: ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de tomarlo?

Los beneficios y riesgos del té de orégano

Eles un remedio casero que durante varias generaciones ha sido utilizado para curar muchos malestares, lo que hace a estaun elemento que no puede faltar en nuestra cocina.El orégano es utilizado como condimento siendo uno de los ingredientes principales, por ejemplo, del tradicional pozole. Sin embargo, fue en la antigua Grecia cuando empezó a ser usado como una planta medicinal.Los griegos solían utilizar el orégano como un remedio efectivo para combatir convulsiones e inclusive para contrarrestar envenenamientos severos, pero el día de hoy es utilizado para aliviar otras enfermedades El té de orégano tiene muchas propiedades que ayudan a nuestro cuerpo a estar más sano, pero el consumo de esta infusión debe ser siempre supervisada, ya que puede también conllevar riesgos.Por principio, hay que explicar que el orégano tiene aceites esenciales con características tónicas, antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas, flavonoides, triterpenos y otros fitonutrientes.El té de orégano suele ser usado para combatir efectivamente enfermedades respiratorias, problemas digestivos, regular la menstruación y terminar con los cólicos.No obstante, aunque esta infusión tiene muchos beneficios, su consumo tiene que ser supervisado por un especialista de salud ya que no es una bebida que pueda ser consumida por todas las personas.El té de orégano no es recomendable para mujeres que estén embarazadas o en lactancia, así como en pacientes con gastritis, colitis ulcerosa, colon irritable, epilepsia y enfermedades neurológicas o del hígado.Por otra parte, la infusión tampoco debe ser consumida por menores de 12 años, personas con diabetes, trastornos hemorrágicos o alergias.https://www.youtube.com/watch?v=OW7yCs3YmI8La dosis recomendada es dos tazas al día como máximo y no debe tomarse por periodos largos ya que puede provocar malestares.Recuerda que siempre antes de consumir cualquier remedio casero es sumamente importante consultar a tu médico.