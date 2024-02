UNAM: ¿Cuánto tiempo debes esperar para vacunarte después de tener Covid-19?

Foto: Cuartoscuro

¿Cuánto tiempo debo esperar para vacunarme?

¿Qué pasa si me vacuno aún con síntomas?

Si has presentado recientementedeo de la variantey pronto te toca vacunarte, expertos de la UNAM ) han revelado cuánto es el tiempo adecuado que debes esperar para poder hacerlo. En la Gaceta UNAM, se señala que las personas que aún no tienen su esquema completo de vacunación, están más propensas al contagio y a la hospitalización.De acuerdo con el titular de la Comisión Universitaria para la atención de la Emergencia Coronavirus, Samuel Ponce, las personas que han padecido Covid-19, deben esperar únicamente a que los síntomas desaparezcan para poder completar su esquema de vacunación.Si aún presentas síntomas de Covid-19, deberás esperar a finalizar el periodo de cuarentena, así evitarás la exposición al contagio de otras personas que aún no cuentan con su esquema completo.Según expresó Ponce en un video, la vacuna puede incluso beneficiar el sistema inmunológico de una persona que acaba de recuperarse de la enfermedad. Si has recibido otra vacuna además de la de Covid-19, por ejemplo, la vacuna de la influenza, los expertos señalan que no hay necesidad de esperar, ya que no genera ningún tipo de reacción secundaria.Es importante completar el esquema de vacunación, ya que así evitarás poner en riesgo tu salud y la de las personas que te rodean; según estadísticas el 60% de las personas que son hospitalizadas, es porque aún no cuentan con las vacunas contra la Covid-19, o bien, con el refuerzo que se ha aplicado recientemente.Si no estás seguro de que todos los síntomas han desaparecido, puedes corroborarlo a través de una prueba PCR , o bien, asistiendo con tu médico para obtener un diagnóstico más preciso.https://twitter.com/SSaludCdMx/status/1485996245537771531?s=20Según el Ministerio de Sanidad, no hay ningún efecto secundario que se presente al vacunarse aún estando enfermo de Covid-19. Sin embargo, es importante que la persona que tiene el virus se encuentre en total aislamiento para evitar contagiar a las personas que lo rodean.Si asistes a vacunarte aún padeciendo síntomas, lo mejor es comunicárselo al personal de salud, así podrán determinar si es posible aplicarte la vacuna o, si lo mejor es esperar a que los síntomas desaparezcan.Recuerda estar pendiente de los días y sedes de la aplicación de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 y cuida tu salud.https://www.youtube.com/watch?v=gCBzt5FgVgI