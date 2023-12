Con varios minutos de espera y largas filas, inició la venta de la vacuna Pfizer contra Covid-19 en farmacias de todo México.

Tras el arribó al país del primer cargamento del biológico actualizado, comenzó su distribución en algunos establecimientos con la finalidad de que cualquier persona tenga la posibilidad de adquirirlo.

Los primeros compradores indicaron que, sin importar el costo, que oscila entre los 850 y mil 800 pesos, se la aplican porque les brinda “garantía”.

Es mejor pagar una vacuna con la seguridad de que es buena a una que no sabemos ni qué es

La venta se lleva a cabo en las siguientes cadenas comerciales:

Sin embargo, aunque cualquiera puede comprarla, solo se vende para aplicar en los consultorios contiguos a los establecimientos, es decir, que no se la pueden llevar a sus casas.

Esto se debe a que la vacuna necesita condiciones especiales para no poner en riesgo su efectividad, por lo que se mantienen en refrigeración con temperaturas que van de los -2 grados a 8 grados.

Tras el anuncio de la disponibilidad de la vacuna Pfizer contra Covid-19 en farmacias, los habitantes de inmediato acudieron por una dosis.

Solo llegué dijeron ‘Ya no hay jeringas’. Ya me iba y de repente dijeron ‘Hay otra caja’ y ya me la van aplicar y a mi mamá y mi esposo