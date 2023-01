Vacunación contra VPH a Varones Frenaría Cáncer en Mujeres

Vacunar a niños menores de edad contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) traería más beneficios que solo aplicarla a niñas, como se hace actualmente, pues en varones cortaría la cadena de contagios y bajaría el número de casos de cáncer cérvico-uterino, la segunda causa de muerte en mujeres en México.

Pero en el país, vacunar a varones antes de que inicien su vida sexual está lejos de ocurrir, pues incluso en la vacunación a niñas de 11 años hay retrasos importantes desde el 2021.

Entre las principales enfermedades que produce el VPH están: cáncer cérvico-uterino, pene, ano y garganta. También genera verrugas anogenitales. Los serotipos 16 y 18 de se asocian a cánceres, mientras que los 6 y 11, a verrugas.

El principal objetivo de la vacuna contra VPH es la prevención, pues “si no vacunamos a los varones, el virus de papiloma sigue circulando”, señala Enrique Chacón Cruz, vacunólogo por la Universidad de Siena, además de investigador, y asesor de vacunas en Houston, Texas y México.

Es muy importante aplicar la vacunación a edades tempranas, es decir, cuando aún no tienen relaciones sexuales. El objetivo es protegerlos desde antes, máxime cuando en México, el inicio de la vida sexual ya comienza a los 12, o 13 años.

“(Hay) casos de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 22 o 23 años, que se infectaron a los 14 años de edad”, señala Chacón Cruz.

El especialista explica que si a un varón preadolescente se le vacuna contra el VPH, lo que sucederá es que cuando comience su vida sexual activa, él estará protegido y no contagiará, y por ende se detendrá la cadena de contagios.

Es como con la vacuna contra el sarampión, “si a mi me vacunan contra sarampión, no me infecto; y entonces no contagio, se detiene la transmisión”, sostiene.

El cáncer también afecta a hombres

Los hombres no solo son portadores, también pueden padecer cánceres asociados a este virus, aunque éstos se presenten en mucho menor medida y se sepa poco de ellos, comenta el doctor Patricio Cruz García, urólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, con una estancia en el Hospital Jackson, de Miami Florida.

Uno de éstos, explicó, es el cáncer de pene. La Revista Mexicana de Urología sostiene que este padecimiento “representa menos del 1% del total de cánceres que afectan al género masculino; sin embargo, implica un gran impacto para el paciente por lo que esto representa”.

La vacunación contra VPH podría evitar cáncer de pene, ano o garganta en hombres. Foto: Cuartoscuro | Archivo Cruz García explica que ante este desconocimiento, los pacientes suelen llegar a su consultorio ya con un cáncer de pene, producto de una infección de VPH que nunca antes fue tratada.

Por ende cuando los ve en consulta, en casos extremos “el tratamiento ha llegado a ser hasta una penectomía total”, que es un procedimiento quirúrgico que extrae parte o todo el pene.

El también especialista en urología oncológica detalló que el VPH en hombres puede generar alteraciones en la uretra, o en la vejiga, y pacientes que mantienen relaciones sexuales por vía anal, podrían estar en riesgo de padecer cáncer rectal.

También se ha asociado el cáncer de garganta con algunos serotipos de VPH, ya que puede contagiarse a través de sexo oral.

Vacunación en México, muy atrasada

En 2012, se incluyó en el Esquema Nacional de Vacunación el biológico contra el VPH para niñas: dos dosis para menores de quinto año de primaria u 11 años.

Aunque la vacunación ya cumplió una década, México ocupa el último lugar de cobertura en América Latina con tan solo 0.5% de cobertura, según un informe publicado en julio de 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La organización ciudadana Nosotrxs documentó, a través de solicitudes de información, que entre el año 2017 y el año 2021, México registró una caída del 96% en vacunación contra VPH a niñas y adolescentes.

Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud Federal, y a quien le tocó la introducción de la vacuna contra el VPH en el Esquema Nacional de Vacunación, comenta que entonces sí se analizó la vacunación para varones, pero se descartó.

El ahora diputado federal recordó que fue en el 2012, tras sostener reuniones con Harald Zur Hausen (premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de que el VPH provoca cáncer cérvico), y representantes de la Academia Nacional de Medicina, consejos de salubridad, vacunación y prevención, se determinó que en México serían sólo niñas de quinto de primaria -en sistema escolarizado- y de 11 años -no escolarizado- quienes serían vacunadas.

Se llegó a esta conclusión, dijo, tras analizar que al vacunar a niñas y adolescentes se tendría un “mayor impacto público”. Sobre todo, dijo, porque las mujeres son las más afectadas en caso de desarrollar cáncer cérvico-uterino.

En el año 2012 vacunar también a varones contra el VPH “no era, en razón de salud pública, algo prioritario”.

Ahora, a 10 años de la introducción de esa vacuna en México, las investigaciones han avanzado, explicó, y lo conveniente sería que además de proteger a mujeres contra el VPH, la discusión estuviera en este momento centrada en vacunar a hombres, como ya sucede en otros países.

En 2012 correspondió a Salomón Chertorivsky la introducción de la vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de Vacunación. Foto: Cuartoscuro | Archivo Qué países vacunan a su niños varones Hoy en día, la vacunación a varones contra el VPH es ya una política de salud en varias naciones del mundo. Australia, por ejemplo, es considerado como uno de los países con mayor cobertura. Comenzó su vacunación a niñas, en el año 2007. Sin embargo, desde el 2013, incluyó a varones de 12 y 13 años de edad.

Entre los resultados más palpables sobre estas políticas de vacunación australianas, se destaca un “descenso sustancial en enfermedades cervicales de alto grado, así como también de verrugas genitales”, reveló la investigación médica El impacto de 10 años de vacunación contra el virus de papiloma humano en Australia.

Este país registra siete casos de cáncer cérvico-uterino por cada 100 mil habitantes (mientras que en México son 12.6 por cada 100 mil).

Otros países en los que en sus campañas de vacunación incluye a niñas y niños contra el VPH son: Canadá, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Croacia. Italia, Suecia, Suiza, Israel y Nueva Zelanda.



En el caso de la América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos de OMS- UNICEF, los países que vacunan a varones contra VPH son: República Dominicana, Brasil, Chile, Bermudas, Argentina, Chile, Uruguay, Barbados, y Guyana