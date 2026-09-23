Seguridad

Reportan Balacera Dentro de Centro Comercial en San Luis Potosí

Un hecho violento se registró en las inmediaciones de una tienda, lo que movilizó a las corporaciones policiacas

Reportan Balacera Dentro de Centro Comercial en San Luis Potosí. Foto: N+Reportan Balacera Dentro de Centro Comercial en San Luis Potosí. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La policía investiga los hechos ocurridos en el centro comercial de la capital potosina, pero aún no hay detenidos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+