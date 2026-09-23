Presuntos disparos de arma de fuego dentro de un centro comercial provocaron una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

Los disparos se presentaron en el área de comida mientras muchas personas estaban en restaurantes, comercios y cines de la plaza.

De acuerdo con la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, el hecho ocurrió cuando varios jóvenes se encontraban en el área de comida presuntamente para realizar la compra venta de un celular.

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Posteriormente, uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire para tratar de huir del sitio junto con un acompañante.

Tras el reporte, acudieron como primeros respondientes elementos de la Guardia Civil Estatal, mientras que las personas decidieron abandonar la plaza.

La Policía de Investigación revisó cámaras de videovigilancia del centro comercial para tratar de identificar a los responsables, pero hasta el momento no hay personas detenidas.