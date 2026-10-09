Trabajadores del IMSS Protestan por Aumento Salarial y Falta de Insumos en SLP

Personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene una protesta y un plantón frente a las oficinas sindicales, ubicadas en el cruce de Cuauhtémoc y Terrazas, para exigir mejores condiciones laborales.

Entre sus principales demandas se encuentran un incremento salarial mínimo del 10 por ciento, la cobertura de plazas vacantes, mejores condiciones para la jubilación y el suministro suficiente de equipo y material médico para desempeñar sus funciones.

Los inconformes señalaron que la sobrecarga laboral ha provocado la renuncia de médicos, enfermeras y especialistas, mientras que algunas plazas permanecen vacantes o congeladas. También manifestaron su rechazo al incremento salarial del 2.9 por ciento, al considerar que no responde a sus necesidades.

Karina, enfermera especialista, explicó que la falta de personal y las condiciones de trabajo afectan al personal de distintas áreas, por lo que solicitan un salario justo, la recuperación de las jubilaciones y pensiones, así como condiciones dignas durante sus jornadas.

Además, denunciaron la falta de insumos en áreas hospitalarias. De acuerdo con su testimonio, algunos trabajadores han tenido que comprar con recursos propios materiales como termómetros, baumanómetros, glucómetros y tiras reactivas para agilizar la atención de los pacientes.

Los trabajadores aseguraron que los servicios médicos no serán suspendidos, ya que la protesta se realiza fuera de sus jornadas laborales y continúan con sus funciones bajo protesta.

El plantón permanecerá por tiempo indefinido, mientras el personal espera indicaciones sobre las acciones que se llevarán a cabo a nivel nacional.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, consideró válidas las demandas de los trabajadores del sector salud y aseguró que, antes del inicio de las protestas, estableció comunicación con Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, para abordar las necesidades del personal.

El mandatario señaló que uno de los principales problemas en la entidad es el déficit aproximado de 200 plazas de enfermería, una de las principales exigencias planteadas ante las autoridades federales.

Ante esta situación, Gallardo Cardona informó que ya se gestionaron las primeras 50 nuevas bases federales para personal de enfermería, las cuales, de acuerdo con lo previsto, llegarían a los hospitales potosinos a partir de la próxima semana.

El gobernador explicó que estas plazas serán de nueva creación y permitirán incorporar personal de enfermería a las unidades hospitalarias de San Luis Potosí.