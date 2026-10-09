Sociedad

Trabajadores del IMSS Protestan por Aumento Salarial y Falta de Insumos en SLP

El personal señala que la falta de trabajadores y de materiales básicos complica las labores en distintas áreas hospitalarias, por lo que algunos han recurrido a comprar insumos con dinero propio

Trabajadores del IMSS Protestan Frente a Oficinas SindicalesTrabajadores del IMSS Protestan Frente a Oficinas Sindicales. Foto: N+

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La movilización se realiza fuera de las jornadas laborales, por lo que los servicios médicos continúan operando mientras los inconformes esperan indicaciones sobre las siguientes acciones a nivel nacional.

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