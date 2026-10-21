Accidentes

Accidente de Metrobús CDMX Hoy: Choque en Línea 2 Deja Más de 20 Lesionados en Iztacalco

Servicios de emergencia acudieron a la zona para atender a los afectados

Choque del MetrobúsEste miércoles, se registró un fuerte choque de unidades del Metrobús en el Eje 4 Sur. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+