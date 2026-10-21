Accidente de Metrobús CDMX Hoy: Choque en Línea 2 Deja Más de 20 Lesionados en Iztacalco

Un choque entre unidades del Metrobús dejó un saldo de al menos 24 personas lesionadas. A la zona acudieron elementos de emergencias.

El incidente ocurrió en Eje 4 Sur, en la zona de Iztacalco, donde hay afectaciones viales.

Tras el accidente, personal de emergencia acudió al sitio para valorar y atender a quienes viajaban en los camiones. También se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil para brindar apoyo.

El choque de las unidades de la Línea 2 se registró casi esquina con avenida Resina. En el lugar, los equipos de atención auxiliaron a los pasajeros afectados, mientras se realizaban las labores correspondientes tras el impacto.

Los dos parabrisas de una de las unidades del Metrobús terminaron con los vidrios delanteros afectados.

La cifra reportada es de 25 personas con lesiones, entre ellas el conductor de una de las unidades. Los afectados presentaban policontusiones y no se reportaron personas heridas de gravedad.

A través de un comunicado, el Metrobús detalló que el accidente ocurrió sobre avenida Té, casi en el cruce con Resina, en la colonia Granjas México.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad con número económico 3308 se impactó contra la parte trasera del autobús 9306.

El organismo explicó que, tras el incidente, ambos operadores notificaron lo sucedido al Centro de Control del Metrobús. Desde ahí se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para valorar el estado de salud de los pasajeros.

Los equipos de atención acudieron al lugar para revisar a las personas lesionadas y determinar si requerían atención médica.

FBPT