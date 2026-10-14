Accidente en Metrobús CDMX Hoy: Adulto Mayor Queda Debajo de la Unidad en Pantitlán

Un adulto mayor fue atropellado por una unidad del Metrobús en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, donde permanece debajo del vehículo mientras se solicitaba la llegada de servicios de emergencia.

El accidente ocurrió cuando la unidad 587 realizaba una maniobra para dar vuelta en la zona de conexión con el Mexibús, que se dirige hacia Chimalhuacán.

El hombre, quien caminaba con ayuda de un bastón, quedó debajo del Metrobús.

El incidente provocó la suspensión del paso de usuarios en la parada del Mexibús ubicada en esta zona del CETRAM Pantitlán, correspondiente a la conexión hacia Chimalhuacán.

Al lugar acudieron elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías del sector Arenal, personal de seguridad privada y trabajadores del Metrobús.

Las autoridades del Metrobús explicaron que el accidente ocurrió en el circuito interno del sistema Mexibús.

Según la revisión de las cámaras de vigilancia, la unidad circulaba a menos de 10 kilómetros por hora detrás de otro vehículo cuando un peatón cruzó repentinamente entre ambos, lo que ocasionó el impacto.

El organismo señaló que el operador detuvo la marcha de inmediato y notificó al Centro de Control, desde donde se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a la persona lesionada.

Posteriormente, el adulto mayor fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

FBPT