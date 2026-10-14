Accidentes

Accidente en Metrobús CDMX Hoy: Adulto Mayor Queda Debajo de la Unidad en Pantitlán

El incidente ocurrió en la zona de transferencia hacia Chimalhuacán

Accidente del MetrobúsUn persona de la tercera edad fue atropellada por un Metrobús en la CETRAM Pantitlán. Foto: N+

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