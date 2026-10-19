Accidente en la México-Pachuca: Choque de Tráiler Deja a la Unidad a Punto de Caer de Puente

La volcadura de un tráiler a la altura de la México-Pachuca dejó a la unidad al borde del precipicio de un puente en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con reporte de N+, el conductor de tráiler habría perdido el control al tomar la curva a la altura de la avenida Río de los Remedios y la México-Pachuca, en la zona de San Juan Ixhuatepec.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve desde el Aire la Volcadura de Tráiler que Provoca Caos Vial en la México-Pachuca

La unidad llevaba una carga de rollos con toneladas de papel, uno de ellos cayó de la unidad.

El conductor y su acompañante resultaron lesionados y fueron atendidos por personal de Protección Civil del municipio de Tlalnepantla.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y seguridad acudieron al lugar para atender el incidente.

El tránsito de la salida de a la altura de Río de los Remedios quedó cerrada, debido a la presencia de la pesada unidad, así como uno de los rollos de papel quedó debajo del puente, entorpeciendo el tránsito.

Una grúa ya se encuentra en el lugar para recoger al tráiler y despejar la vialidad.

Vista aérea de la volcadura de un tráiler que quedó suspendido en un puente. Foto: N+

El C5 del Estado de México reportó que el accidente vehicular generó tránsito lento de unos 4 km en la carretera México-Pachuca con dirección a Naucalpan.

TLS