Accidentes

Accidente en la México-Pachuca: Choque de Tráiler Deja a la Unidad a Punto de Caer de Puente

La caída de un rollo con toneladas de papel no dejó personas lesionadas

Tráiler a punto de caer en la México PachucaTráiler a punto de caer en la México Pachuca. Foto: N+

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