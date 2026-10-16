Aseguran 171 Kilos de Cocaína Ocultos en Tanques de Combustible de Tractocamión en Chiapas

Autoridades federales aseguraron 170 paquetes con aparente cocaína, con un peso total de 171.42 kilogramos, que estaban ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión en Huixtla, Chiapas. El conductor quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el hallazgo ocurrió durante una revisión de rutina en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo de Huixtla, donde personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana de Ciudad Hidalgo, inspeccionó la unidad con equipo móvil de rayos X.

Durante la revisión, el personal detectó irregularidades en la densidad de ambos tanques de combustible, además de objetos rectangulares en su interior, por lo que realizó una inspección más a detalle con apoyo de un binomio canino especializado en la detección de drogas.

El binomio canino marcó positivamente las áreas señaladas, donde los agentes localizaron 85 paquetes rectangulares en cada tanque de combustible, para un total de 170 paquetes con polvo blanco de características similares a la cocaína.

En el operativo participaron elementos de la ANAM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tanto el conductor como el cargamento asegurado fueron puestos a disposición de la FGR, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.