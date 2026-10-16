Seguridad

Aseguran 171 Kilos de Cocaína Ocultos en Tanques de Combustible de Tractocamión en Chiapas

Un equipo de rayos X y un binomio canino ayudaron a detectar la droga escondida

Aseguran 171 Kilos de Cocaína Ocultos en Tanques de Combustible de Tractocamión en ChiapasAseguran 171 Kgs de Presunta Cocaína en Tanques de Combustible en Chiapas. Foto: SSPC

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Descubren 171 kg de cocaína en tanques de combustible de un tractocamión en Chiapas. Un binomio canino y rayos X fueron clave en el hallazgo.

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