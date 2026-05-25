¿Quién Es Juana Barraza Samperio? Biografía de 'La Mataviejitas'

El caso de Juana Barraza Samperio se convirtió en uno de los episodios criminales más resonados en México. En N+ te compartimos su perfil.

Sus crímenes, cometidos principalmente contra mujeres adultas mayores en la Ciudad de México, provocaron miedo, indignación y una amplia cobertura mediática a principios de los años 2000.

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¿Quién era Juana Barraza Samperio?

Juana Barraza Samperio trabajaba como empleada doméstica, aunque paralelamente desarrolló una vida criminal que la llevó a ser identificada como una de las primeras asesinas seriales reconocidas en México.

De acuerdo con los reportes de la época, sus víctimas eran principalmente personas adultas mayores que vivían solas en distintos puntos de la capital del país.

Las investigaciones señalan que Barraza utilizaba engaños para acercarse a las víctimas y ganarse su confianza antes de cometer los asesinatos.

Así era el modus operandi de “La Mataviejitas”

Según los perfiles criminológicos difundidos tras su captura, Barraza solía hacerse pasar por enfermera o trabajadora de apoyo social para adultos mayores.

Con ese método lograba ingresar a las viviendas sin forzar cerraduras ni despertar sospechas. Posteriormente ofrecía ayuda relacionada con programas de asistencia o tareas domésticas.

Las autoridades determinaron que las víctimas eran asesinadas por estrangulamiento y, después de los ataques, se robaban objetos de valor de los domicilios.

El caso dio un giro en 2006, cuando Juana Barraza fue detenida tras el asesinato de una mujer identificada como Ana María.

De acuerdo con los reportes, un vecino detectó movimientos sospechosos luego de que Barraza abandonó el departamento de la víctima. Tras descubrir el cuerpo y alertar a las autoridades, se inició una persecución que terminó con su captura.

FBPTA