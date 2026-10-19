SCJN Atrae Caso de la Saxofonista María Elena Ríos por Ataque con Ácido

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido ocurrido en 2019 en Oaxaca. A petición de la víctima, los ministros resolverán los amparos promovidos por los presuntos responsables, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como probable autor intelectual de la agresión.

El asunto será turnado a un ministro, quien deberá elaborar una propuesta de resolución para someterla a consideración del pleno.

La decisión de atraer el caso fue aprobada por siete votos contra uno. Entre los puntos que revisará la Corte está la controversia sobre la anulación de una absolución y la reposición del juicio oral contra Vera Carrizal.

El proceso se relaciona con la decisión de una jueza sustituta de dejar sin efectos la absolución dictada por otro juez y ordenar que se repusiera el juicio, después de que el juzgador que presenció las pruebas fuera suspendido antes de concluir la redacción y lectura de la sentencia.

Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que el asunto plantea cuestiones relevantes sobre el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido sulfúrico, un químico que le provocó quemaduras en más del 80% de su cuerpo y rostro. El ataque se cometió el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca

Un sujeto se presentó en su domicilio bajo el pretexto de tramitar una cita para solicitar servicios de gestoría de visados. Una vez dentro, le arrojó el ácido de manera directa.

Con información de Jessica Murillo.