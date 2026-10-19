Seguridad

SCJN Atrae Caso de la Saxofonista María Elena Ríos por Ataque con Ácido

Revisarán los amparos promovidos por los presuntos responsables de los hechos

SCJN Atrae Caso de la Saxofonista María Elena Ríos por Ataque con ÁcidoSCJN Atrae Caso de la Saxofonista María Elena Ríos por Ataque con Ácido. Foto: N+

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La SCJN atrae el caso de María Elena Ríos. Los ministros analizarán los amparos de los acusados del ataque con ácido.

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Ataque con Ácido a Saxofonista María Elena Ríos: SCJN Atrae Caso y Revisará Amparos de Acusados | N+