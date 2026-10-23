Seguridad

Aumenta la Delincuencia entre Adolescentes: "Estoy por Homicidio, Sí me Arrepiento"

Los jóvenes involucrados en delitos registró un aumento desde 2024; 6 estados concentran más del 50% de los casos

Aumentan casos de adolescentes involucrados en delitosCuartoscuro
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