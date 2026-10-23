Aumenta la Delincuencia entre Adolescentes: "Estoy por Homicidio, Sí me Arrepiento"

"Ahorita estoy por feminicidio... Ya tengo dos caídas. Por robo, fue por robo”, esto dijo a N+, Gustavo, un adolescente privado de la libertad.

Los casos de jóvenes involucrados en delitos aumentó en 2024, 35 mil 193 adolescentes fueron imputados por cometer alguno, 7.1% más a los registrados en 2023, según el INEGI.

Los principales delitos por los que cada vez más adolescentes ingresan a prisión en el país son: homicidio, abuso sexual, robo y secuestro.

Denisse Lozano, encargada del Centro de Reinserción Social de Adolescentes en Ciudad Juárez, dice que de hace 3 años a la fecha, se habla de que tenían 54 adolescentes, pero que actualmente tienen 82. "Tenemos arriba de 46 adolescentes internos por el delito de secuestro. Más de la mitad de la población”.

Los estados que concentran la mayoría de los jóvenes recluidos con el 55 % por haber cometido algún delito son: Estado de México, CDMX: Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León.

Jocelyn, adolescente privada de libertad, dice estar arrepentida: “Estoy por homicidio... Sí me arrepiento, pero creo toda persona haría lo que sea por su familia”.

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Elmer Soto, comisario encargado de los Centros de Reinserción en Chihuahua, destacó que han notado un incremento "entre los 14 y 16 años, o 17, son personas que psicológicamente no están en una madurez al cien, donde ellos puedan ser captados... Casi todos han cometido el delito bajo el influjo de alguna droga".

En el libro “Cuando el Silencio Estalla" de Mario Trillo, en cual recopila los testimonios de adolescentes recluidos en Chihuahua, hay una declaración que los jóvenes comparten: dicen sentirse mejor en el Centro de Reinserción que en la calle".

Y es que en estos centros de reclusión para menores cuentan con espacios amplios para estudiar, hacer deportes, talleres, y sobretodo tienen donde dormir y comer.

Un estado que llama la atención es Oaxaca, entidad que no aparece en las entidades con más casos, sin embargo, la carpetas de investigación contra adolescentes pasaron de 5 en 2023 a 24 en 2025.

En Juchitán detectaron que los menores que trabajan en en mototaxis son los más vulnerables a ser captados por grupos criminales.

A los jóvenes en prisión lo que más les preocup es que cuando salgan muchos regresarán a su entorno en donde todo empezó.

"Es cuestión de que uno quiera agarrar el camino por el bien, no otra vez agarrar las mismas cosas", reflexiona Gustavo, adolescente en prisión.

Por ley, los menores de edad, solo pueden estar 5 años en prisión.

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