Rocha Moya Comparece ante la FGR; Afirma que Acudirá a Todo Llamado de la Autoridad

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) hoy, 26 de mayo de 2026.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, indicó el político en un mensaje en redes sociales.

El pasado 23 de mayo, Rocha había confirmado que recibió un citatorio para declarar y dijo que acudiría “con la frente en alto”.

Lo anterior luego de que la Fiscalía emitió citatorios a autoridades de Sinaloa, como parte de las investigaciones derivadas de una acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos.

Llamados de la autoridad investigadora

Ante ello, este martes el gobernador con licencia dio a conocer que ya acudió a comparecer y afirmó que atenderá todo llamado de la autoridad investigadora.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, puntualizó.

“No dejaré de luchar”

Rocha Moya añadió que no dejará de luchar para que la verdad prevalezca, inspirado, dijo, en el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano”, expresó.

En contexto

La Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York abrió una acusación formal en contra de Rubén Rocha y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas.

Las 10 personas fueron señaladas de cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia.