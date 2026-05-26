Rocha Moya Comparece ante la FGR; Afirma que Acudirá a Todo Llamado de la Autoridad

El gobernador con licencia de Sinaloa dice que no dejará de luchar porque la verdad prevalezca

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licenciaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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