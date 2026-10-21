Dictan Prisión Preventiva a César 'N', Exfiscal de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra César 'N', exfiscal general de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria. Un juez de control le impuso prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con el comunicado, un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos solicitó la vinculación a proceso, tras presentar sus argumentos y alrededor de 150 datos de prueba.

La audiencia se llevó a cabo de manera parcialmente privada por motivos de seguridad nacional. Durante la diligencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó continuar el próximo sábado 24 de octubre.

La FGR informó que César 'N' fue asegurado el pasado fin de semana, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión, después de que en el fuero común se ejecutó un mandamiento judicial en su contra.

La Fiscalía precisó que el exfuncionario se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El exfiscal general de Chihuahua fue detenido el sábado 17 de octubre por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía del estado, cuando circulaba en su vehículo en la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Tras su detención, César 'N' fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

La Fiscalía de Chihuahua lo señala por presuntas irregularidades relacionadas con el operativo realizado el 19 de abril de 2026 en un narcolaboratorio ubicado en El Pinal, municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA de Estados Unidos que, presuntamente, habrían participado en acciones relacionadas con la localización del lugar.

Las pesquisas revelaron que personal estadounidense acompañó al grupo de seguridad estatal sin autorización del Gobierno federal y que su presencia no se comunicó a los mandos superiores, según informaron autoridades mexicanas.

César 'N' renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre esa colaboración.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos investigaciones: una relacionada con el laboratorio y otra con la presencia de agentes extranjeros que realizaban actividades de seguridad.