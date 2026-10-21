Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a César 'N', Exfiscal de Chihuahua

El exservidor público seguirá en el penal del Altiplano

Dictan Prisión Preventiva a César Jáuregui Moreno, Exfiscal de ChihuahuaJuzgados Penal del Altiplano en Edomex. Foto: N+

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Tras una audiencia, dictan prisión preventiva a César 'N', exfiscal de Chihuahua. Su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

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