Seguridad

Marca Récord Percepción de Seguridad en México y Llega a Nivel de Hace Más de Una Década

INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondientes a septiembre 2026

Zócalo de la Ciudad de México en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoZócalo de la Ciudad de México en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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