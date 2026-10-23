Marca Récord Percepción de Seguridad en México y Llega a Nivel de Hace Más de Una Década

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que durante el pasado mes de septiembre, la percepción de inseguridad en nuestro país alcanzó su nivel más bajo en más de una década y que 10 ciudades registraron reducciones significativas.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de dicha encuesta trimestral, que se realiza desde 2013 con el objetivo de proporcionar información y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

Según los datos, el 58.1% de la población de 18 años y más —residente de 91 ciudades de interés— consideró el mes pasado que era inseguro vivir en su ciudad.

Ese dato representa un cambio significativo, pues muestra una reducción de 1.7% respecto a junio pasado (59.8), así como de 4.9 puntos porcentuales en comparación con septiembre del año pasado (63.0), destacó el INEGI.

De acuerdo con la información del organismo, la percepción de inseguridad fue de 58.1% en septiembre de 2026, en comparación con el 68.07% registrado en 2013, cuando comenzó la ENSU, lo que muestra que es el nivel más bajo en más de una década.

En el caso de las mujeres, en el último trimestre fue de 65.6% y hace 13 años fue de 70.3%, mientras que los hombres, el mes pasado la percepción de inseguridad alcanzó 50.6% y en 2013 era de 64.8%.

“El porcentaje de septiembre 2026 es el menor registrado desde la primera edición de ENSU en septiembre 2013”, indicó.

Por otra parte, el Instituto subrayó que en esta edición de la encuesta, 16 ciudades presentaron cambios estadísticamente significativos frente a junio de 2026: 10 con reducciones y seis con incrementos.

Así, por ejemplo, las tres áreas urbanas que más reducción de la percepción de inseguridad tuvieron fueron: San Francisco de Campeche, Campeche, que pasó de 65.9 a 49.6%; Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de 73.1 a 59.3%; y Ciudad Obregón, Sonora, de 82.4 a 69.8%

Mientras que las tres ciudades con aumentos entre junio y septiembre de 2026, fueron: Hermosillo, Sonora, que pasó de 43.2 a 53.2%; Lázaro Cárdenas, Michoacán, de 33.0 a 42.3%; y Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 47.5 a 56.5%.

Sobre los espacios en los que la gente siente más inseguridad, la ENSU reveló que 68.7% de la población manifestó tener miedo en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 61.8%, en la calle; 61.1%, en el transporte público; y 55.3%, en la carretera.

Ante ello, el 40.7% de la ciudadanía encuestada modificó sus hábitos respecto a llevar consigo objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.

Además, 38.8% modificó rutinas en cuanto a permitir que menores de edad que viven en el hogar salgan sin compañía.

Mientras que el 35.8% reconoció haber cambiado hábitos respecto a caminar de noche en los alrededores de su vivienda y 22.7%, respecto a visitar parientes o amigos.

Sobre los resultados de la ENSU, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su conferencia de prensa de este viernes que es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años.

“La gente se siente más segura, dicho por el INEGI, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años. Bajó más en hombres, en mujeres la percepción de inseguridad es mayor y ahí todavía tenemos que seguir trabajando todos los días”, expresó.

SPB