'Maru' Campos No Fue a FGR en Ciudad Juárez: ¿Qué Pasó con la Gobernadora de Chihuahua?

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no acudirá este miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Chihuahua por este motivo

Conferencia de prensa donde participa 'Maru' Campos en CDMX el 27 de mayo 2026.Conferencia de prensa donde participa 'Maru' Campos en CDMX el 27 de mayo 2026. Foto: N+

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