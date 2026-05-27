'Maru' Campos No Fue a FGR en Ciudad Juárez: ¿Qué Pasó con la Gobernadora de Chihuahua?

María Eugenia Maru Campos no fue hoy, 27 de mayo de 2026, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, luego de que surgieran versiones sobre una comparecencia relacionada con investigaciones federales. En N+ te informamos qué pasó con la gobernadora de Chihuahua.

Previamente se informó que la mandataria estatal se presentaría ante autoridades en Ciudad Juárez; sin embargo, posteriormente se confirmó que la gobernadora de Chihuahua acudiría a las oficinas ubicadas en Doctor Lucio 135, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), alrededor de las 9:45 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Diputados Presentan ante el Congreso Una Solicitud de Juicio Político contra Maru Campos

Cabe señalar que a las 10:00 horas, María Eugenia Campos llegó a su comparecencia en la CDMX.

PAN presentará denuncia

El vocero nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, afirmó que el citatorio contra la gobernadora de Chihuahua fue organizado de manera “mañosa” en Ciudad Juárez, municipio gobernado por Morena, y calificó el procedimiento como “extralegal”. Además, la dirigencia nacional del PAN anunció que presentará una denuncia penal por el caso.

Previo a su comparecencia, Maru Campos declaró que había sido citada por autoridades capitalinas bajo una presunta acusación de secuestro. No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmintió esa versión.

La dependencia aclaró que únicamente se notificó a la gobernadora sobre una audiencia vinculada con la resolución de una denuncia presentada por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Tras darse a conocer el caso, Maru Campos aseguró que enfrenta señalamientos sin pruebas y acusó una presunta persecución política en su contra

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