Taxista Sustrae a Quinceañera de la Venustiano Carranza, CDMX; La Tuvo 10 Meses Cautiva

El sujeto fue identificado como Marco N; es acusado por el delito de desaparición de personas cometida por particulares

Taxista que sustrajo a la quinceañera. Foto: Fiscalía CDMXTaxista que sustrajo a la quinceañera. Foto: Fiscalía CDMX

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Impactante caso en CDMX: Taxista secuestra a quinceañera y la mantiene cautiva por 10 meses. Marco N, el acusado, enfrenta proceso judicial. Conoce los detalles de esta historia de desaparición y rescate.

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