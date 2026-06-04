Taxista Sustrae a Quinceañera de la Venustiano Carranza, CDMX; La Tuvo 10 Meses Cautiva

La tarde del 18 de julio de 2025, una adolescente de 15 años salió de su domicilio ubicado en la colonia Ampliación Penitenciaría, en la alcaldía Venustiano Carranza. Eran apenas unos minutos fuera de casa, cuando un taxista presuntamente la sustrajo y se la llevó con rumbo desconocido.

Una familiar de la menor presenció el momento. Intentó impedir que el vehículo avanzara y trató de detener al conductor, pero no logró evitar que el taxi escapara con la quinceañera a bordo.

Ese mismo día comenzó la búsqueda. Mientras la madre de la adolescente acudía ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar su desaparición, familiares y personas cercanas trataban de reconstruir los últimos movimientos de la menor, con el fin de aportar cualquier dato que pudiera ayudar a encontrarla.

El taxista escapó con la adolescente a bordo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Inicia la búsqueda de la quinceañera

Las primeras investigaciones condujeron a un inmueble ubicado en la colonia 10 de Mayo, también en Venustiano Carranza. Ahí surgió además el nombre de un presunto implicado identificado como Marco “N”, quien, de acuerdo con las indagatorias, habría participado en la desaparición de la adolescente.

Según las investigaciones, la menor permaneció oculta durante diez meses y fue trasladada a dos domicilios distintos. Durante ese tiempo, agentes de investigación realizaron entrevistas, analizaron cámaras de videovigilancia y siguieron distintos indicios para intentar ubicarla.

Entre los datos obtenidos, las autoridades establecieron que el 2 de octubre de 2025, Marco “N” habría salido con la adolescente del inmueble de la colonia 10 de Mayo y la trasladó a otro punto a bordo de un vehículo. A partir de entonces, las labores de seguimiento continuaron durante meses.

Con el paso del tiempo, nuevos movimientos relacionados con la vivienda volvieron a llamar la atención de los investigadores. La información reunida apuntaba a que la adolescente se encontraba nuevamente en ese lugar.

El 21 de mayo de 2026, elementos de investigación realizaron un cateo en el inmueble. Durante el operativo, Marco “N” fue detenido y la adolescente fue localizada con vida.

Tras su hallazgo, la menor quedó bajo resguardo para recibir atención especializada y facilitar su reintegración familiar, mientras que el detenido fue presentado ante un juez.

Días después, el 26 de mayo, un juez determinó vincular a proceso a Marco “N” por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometida por particulares. Además, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta ahora, el caso continúa en proceso judicial.