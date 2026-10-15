Seguridad

Vinculan a Proceso a Responsable de PC por Muerte de Fotoperiodistas en Axe Ceremonia

La imputada es la única de las 11 personas señaladas en esta etapa del proceso que solicitó que se determinara su situación jurídica en la primera audiencia

Protesta por muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia en 2025Protesta por muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Un juez vincula a proceso a María N por homicidio culposo tras el fallecimiento de fotoperiodistas en el Festival Axe Ceremonia. Sigue el desarrollo de este caso.

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