Vinculan a Proceso a Responsable de PC por Muerte de Fotoperiodistas en Axe Ceremonia

Un juez de control de la Ciudad de México dictó auto de vinculación a proceso contra María N, encargada del área de Protección Civil durante el Festival Axe Ceremonia 2025, realizado en el parque Bicentenario, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, relacionado con la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.

Durante una audiencia que se prolongó por más de 20 horas, el juez José Luis Palacios Fernández resolvió la situación jurídica de la imputada, quien fue la única de las 11 personas señaladas en esta etapa del proceso que solicitó que se determinara su situación jurídica en la primera audiencia.

Los otros imputados, siete personas físicas y tres personas morales, solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo domingo, cuando el juzgador determinará si los vincula o no a proceso.

Cabe recordar que Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles fallecieron el 5 de abril de 2025, durante la realización de un concierto, en el Parque Bicentenario, luego de que una estructura decorativa cayera sobre ellos.

La etapa inicial del proceso judicial comenzó aproximadamente un año y medio después de los hechos que provocaron la muerte de ambos jóvenes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó el delito de homicidio culposo a tres personas morales: Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.

Asimismo, señaló a ocho personas físicas relacionadas con esas compañías, en calidad de socios, accionistas u operadores, entre ellas la responsable oficial de Protección Civil, quien ya fue vinculada a proceso.

Debido a que el delito imputado no amerita prisión preventiva oficiosa, a María N le fueron impuestas medidas cautelares diversas.

En la reanudación de la audiencia, el juez resolverá la situación jurídica de las otras siete personas físicas y las tres empresas imputadas.

Con información de N+