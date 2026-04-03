Asesinan a Adulto Mayor Dentro de su Vivienda en la Colonia Industrial El Palmito, en Culiacán 

Un hombre de 60 años de edad, identificado como José Armando, fue asesinado a balazos al interior de su domicilio en la colonia Industrial El Palmito, durante la mañana de este viernes 3 de abril.

De acuerdo con la información de las autoridades, el crimen ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana; sin embargo, el reporte al número de emergencias 911 se realizó minutos después de las 8:15, cuando vecinos del sector se percataron de que la víctima se encontraba herida por disparo de arma de fuego dentro de la vivienda.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para atender el llamado y, al ingresar al inmueble, localizaron al hombre sin vida. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, aunque se presume que se trata de sujetos que huyeron a bordo de un vehículo color blanco, el cual fue visto salir del domicilio a gran velocidad tras el ataque.

Vecinos informaron que la víctima se dedicaba a realizar mandados y actividades domésticas en el sector.

Al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de ley.

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