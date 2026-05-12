Balean Dos Domicilios e Incendian Vehículo en la Colonia Industrial El Palmito en Culiacán

Dos domicilios fueron atacados a balazos casi de manera simultánea en distintos puntos de la colonia Industrial El Palmito en En Culiacán, Sinaloa, durante la tarde de este martes, donde no se reportaron personas lesionadas, aunque uno de los ataques derivó en el incendio de un vehículo que terminó totalmente calcinado.

Las autoridades informaron que los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando un grupo armado disparó con armas largas contra la fachada de una vivienda de dos pisos color blanco ubicada en la esquina de la calle Tarascos y la avenida Constituyente Pastor Rouaix.

Durante el atentado, los delincuentes utilizaron un automóvil para impactarlo de frente contra el portón de la cochera, donde quedó incrustado.

Posteriormente, los responsables presuntamente despojaron otro vehículo cerca del lugar y se trasladaron hasta la calle Toltecas, entre las avenidas Constituyente Pastor Rouaix y Constituyente Luis M. Rojas, donde impactaron de reversa el automóvil contra la cortina metálica de una bodega de color blanco.

Tras causar daños al inmueble, los sujetos prendieron fuego al vehículo para incendiar tanto la unidad como la propiedad donde terminó consumido completamente por las llamas.

Elementos de seguridad realizan operativo tras balaceras a casas en Culiacán hoy

A ambos sitios acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de corporaciones municipales y estatales para recabar información sobre lo sucedido.

Personal del cuerpo de bomberos también se movilizó para sofocar el incendio del vehículo calcinado.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron varios casquillos para arma larga localizados en ambos puntos atacados.