Aseguran Armas, Droga y Autos Robados Durante Operativo en Culiacán; Hay Tres Detenidos

Autoridades mediante un operativo lograron la detención de tres civiles armados, ocurrió en la zona rural de Culiacán; en el lugar se logró el aseguramiento de diversas armas, además droga y vehículos robados.

Fueron elementos del Grupo Interinstitucional quienes confirmaron la detención de tres civiles, entre ellos dos menores de edad y una mujer. Esto luego de atender una denuncia anónima sobre personas armadas en las inmediaciones de la sindicatura de Tacuichamona, al sur de de la ciudad de Culiacán, lugar hasta donde se trasladaron los cuerpos de seguridad.

La detención ocurrió en unaa cabañas del El Walamito en Culiacán

El operativo se realizó en el poblado El Walamito, donde personal militar ubicó e intervino a los sospechosos cuando ingresaban a una zona de cabañas ubicadas en este sector de la zona rural de Sinaloa. Durante la acción las autoridades militares dieron a conocer acerca del aseguramiento de:

Un fusil SCAR

Una ametralladora M249S

Un fusil AK-47

Más de mil cartuchos útiles

Cargadores

Dos vehículos con reporte de robo

49 bolsas con aproximadamente 1.5 kilos de sustancia con similitud a la metanfetamina.

Las personas detenidas durante este operativo de seguridad, así como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las investigaciones correspondientes, y se determine la situación legal de los presuntos delincuentes.

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