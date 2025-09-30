Balaceras, Operativos y Detenciones; Sinaloa Vive Jornada Violenta en Varios Municipios

Durante la noche del lunes, en la comunidad de La Guamuchilera, sindicatura de Las Tapias, al poniente de Culiacán, se registró un intenso operativo de la Marina por tierra y aire, donde se informó que como resultado de esta movilización, una persona fue abatida.

Ante ello y hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad, y si hay personas lesionadas, sin embargo, se dio a conocer que en la zona fueron aseguradas varios vehículos, armas, cartuchos y varios objetos del delito.

Detienen generador de violencia en la comunidad de Surutato

De igual manera, se dio a conocer que las autoridades federales confirmaron la captura de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, presunto piloto aviador.

Las autoridades informaron que la captura ocurrió en la comunidad de Surutato, municipio de Badiraguato, gracias a un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, se destacó que de acuerdo a reportes oficiales, “El Chuki” era buscado por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.

Movilizan explosiones en la comunidad El Guasimal

De igual manera, al sur de Culiacán, ciudadanos dieron a conocer en las redes sociales videos fuertes explosiones y columnas de humo, lo que mantuvo en alerta a la población. Ante ello, también se compartió que el Ejército encontró 19 artefactos explosivos improvisados abandonados en la comunidad de El Guasimal, los cuales fueron asegurados y desactivados por personal especializado.

Balacera alerta a vecinos en Villa de Juárez

En el transcurso del día, en Villa Juárez, Navolato, se reportó una balacera, la cual dejó a un hombre herido y provocó temor entre los habitantes.

Al llegar las unidades de Seguridad fueron localizados artefactos poncha llantas sobre la carretera, lo que dificultó la movilidad en la zona.

De igual manera, en las redes sociales se difundieron videos del momento en que alumnos y maestros de una escuela secundaria se refugiaban al escuchar las detonaciones de arma.

Investigan el hallazgo de tres personas sin vida en Culiacán

Es importante destacar, que también la Fiscalía General del Estado de Sinaloa compartió que durante este lunes se registraron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Lo anterior, después de la localización de tres personas sin vida en Culiacán; siendo una de ellas en el fraccionamiento Valle Alto Verde; otra en la colonia Adolfo López Mateos; y una más en la colonia Centro.

Asimismo, se tiene el registro de 12 denuncias por robo de vehículo y 7 por el delito de privación de la libertad personas, mientras que en la Comunidad de Tepuche, también se reportó un ataque a balazos a una familia de tres migrantes, entre ellos una menor de edad de 13 años, resultando heridos.

Los tres fueron trasladados a un hospital de Culiacán, donde permanecen bajo atención médica.

