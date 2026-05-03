Encuentran Restos Humanos Junto a Un Rosario en Zona de Terracería en Culiacán

Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras localizaron una osamenta humana durante una jornada de búsqueda realizada la mañana del domingo 3 de mayo en el poblado de La Noria, perteneciente a la sindicatura de Imala, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas en una zona de terracería rodeada de vegetación, como parte de las labores que el colectivo lleva a cabo en coordinación con autoridades para la localización de personas desaparecidas.

Localizan restos humanos en zona de terracería de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada, en el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y efectivos del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral mientras se desarrollaban las acciones en el área

En el sitio, los integrantes del colectivo identificaron restos humanos en avanzado estado de descomposición. La osamenta se encontraba dispersa, presuntamente debido a la acción de la fauna del lugar, lo que complica las condiciones para su análisis inicial en campo.

Además de los restos óseos, se localizaron diversos objetos personales que podrían contribuir a la identificación de la víctima. Entre ellos se mencionan una playera en tonos deslavados, un bóxer oscuro y un rosario de color blanco, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes../

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento de los restos, que serán trasladados al Servicio Médico Forense. En ese lugar se llevarán a cabo los análisis correspondientes, incluyendo pruebas de ADN, con el fin de determinar la identidad de la persona.

Las diligencias continuarán conforme a los protocolos establecidos, mientras las instituciones involucradas mantienen la coordinación con el colectivo para el seguimiento de estos trabajos de búsqueda en la zona de Imala, en Culiacán.

RCP