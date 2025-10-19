¿Qué se Sabe de la Alerta Emitida por Durango para Evitar Viajes a Mazatlán?

Después de la alerta emitida por la Fiscalía de General del Estado de Durango (FGED) para evitar viajes a Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no hay motivo para considerar al puerto como un destino inseguro.

El mandatario señaló que la FGED actúa de manera autónoma, pero reiteró que dicha alerta no tiene fundamento, pues turistas de distintos estados visitan constantemente el puerto sin contratiempos.

Para nosotros es muy importante que, a nivel internacional, se reconozca que Mazatlán es un destino seguro. Así lo ha hecho Estados Unidos, que ha levantado la alerta. Entonces, finalmente, Durango y sus autoridades pueden hacer lo que consideren correspondiente, pero nosotros creemos que no hay razón

Rocha Moya destacó que el gobierno estatal continúa reforzando las acciones de seguridad y promoción turística, y recordó que incluso Estados Unidos retiró recientemente su alerta de viaje hacia Mazatlán.

Finalmente, envió un mensaje de confianza a los visitantes al señalar que el puerto sobresale por su oferta turística y las bondades que lo posicionan como uno de los principales destinos del país.

Carlos Emilio desaparece después de ir a baño de centro nocturno en Mazatlán

Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años originario de Durango, desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, luego de ir al baño en un centro nocturno y no regresar. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero, tras la denuncia pública de su madre, Brenda Valenzuela, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que el caso se encuentra bajo investigación.

Fiscalía de Durango Emite Ficha de Búsqueda por Joven Desaparecido en Mazatlán

La desaparición de Carlos Emilio, provocó que autoridades de Sinaloa iniciaran una investigación. El secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, confirmó que es accionista de este establecimiento, así como del restaurante “Cotorritos”, donde en agosto también se indagó la desaparición de tres jóvenes que posteriormente fueron localizados con vida.

Noticia relacionada: Secretario de Economía Habla Sobre la Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán

Velarde Cárdenas informó que mantuvo comunicación con la madre del joven desaparecido y expresó su disposición para colaborar con las autoridades. Añadió que aún no se determina si el negocio será clausurado, ya que las investigaciones siguen en curso.

Historias recomendadas: