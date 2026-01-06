Grupo Armado Ataca Casino por Segunda Vez en Culiacán; Esto se Sabe

Grupo armado ataca por segunda ocasión el casino “Flamingos” en Culiacán. El hecho se registró la madrugada de este martes, cuando se recibió la alerta a la línea de emergencia 911 sobre disparos en el inmueble ubicado en la colonia Lomas del Boulevard, entre el bulevar Manuel Clouthier y Emiliano Zapata.

La fachada del inmueble quedó con visibles impactos por arma larga; hasta el momento solo se han reportado daños materiales.

Trascendió que de manera simultanea la madrugada de este martes también fue atacada una gasolinera en la colonia San Rafael. A ambos sitios acudieron elementos del ejercito quienes dieron fe de los sucesos y procedieron con los protocolos establecidos.

¿Cuándo fue atacado por primera vez el casino en Culiacán?

Este inmueble fue atacado anteriormente, el pasado 22 de diciembre del 2025, cuando sujetos armados dispararon contra la fachada, sin embargo, días después sus puertas fueron abiertas al público.

