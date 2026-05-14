Persecución y Enfrentamiento a Disparos Deja Saldo de Cinco Lesionados en Culiacán, Sinaloa

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del grupo interinstitucional de los tres niveles de gobierno dejó un saldo de cinco personas lesionadas durante la madrugada de este jueves 14 de mayo. Este hecho violento tuvo lugar en el fraccionamiento Urbi Villas del Cedro, en el sector La Conquista en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Se informó que entre los heridos se encuentran dos agentes de la Policía Estatal Preventiva adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y al menos tres presuntos delincuentes. Además, tras este enfrentamiento las autoridades realizaron el aseguramiento de:

Tres armas largas

Cargadores

Municiones

Equipo táctico

Una camioneta blindada

Inmueble utilizado presuntamente como casa de seguridad

Los hechos ocurrieron minutos después de la 01:00 de la madrugada, cuando autoridades detectaron un vehículo sospechoso cuyos ocupantes intentaron escapar, iniciándose una persecución que concluyó en el cruce de la calle Aguacatero y avenida Naranjo, cerca del bulevar Paseo del Sauce y de una sucursal de una conocida Farmacia.

En ese sitio fue que se registró un intercambio de disparos entre los civiles armados y elementos de seguridad tanto estatales como militares. Tras controlar la situación, el área fue asegurada y los lesionados trasladados a hospitales bajo fuerte resguardo policiaco.

Más tarde se brindó un reporte acerca del estado de salud de los agentes policíacos que resultaron lesionadas durante este hecho violento ocurrido esta madrugada en la inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Cedro, donde se confirmó que se reportan fuera de peligro y que están recibiendo la atención medica correspondiente.

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