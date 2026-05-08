Identifican a Víctimas del Incendio en Plaza Fiestas Las Palmas en Los Mochis, Sinaloa

El fuerte incendio registrado ayer por la tarde en Plaza Fiestas Las Palmas en Los Mochis, Sinaloa, ha dejado varías víctimas, entre ellas han sido identificadas seis personas que murieron al interior del inmueble, en total son cuatro personas de sexo femenino y dos masculinos.

Mirna Morales González

Estefana González Parra

Rosa Amelia Bojórquez Rojo

Martha Elena Bacasegua Aispuro

Camilo Zazueta

SotoJosé Fabián Montoya Higuera

Hasta el momento las autoridades siguen realizando labores en el sitio. Sobre las personas reportadas como lesionadas una se encuentra en estado grave.

Ayer se detalló que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, de las cuales únicamente 17 estaban bajo atención médica.

Madre e hija pierden la vida en incendio de Los Mochis, Sinaloa

Entre las víctimas madre e hija identificadas como Estefana González Parra y Mirna Morales González, murieron al interior de Plaza Fiestas Las Palmas mientras compraban ropa para la celebración del día de las madres.

Durante el incendio, José Jesús, pareja de Mirna, intentó buscarlas sin salir del inmueble durante el siniestro hasta que fue rescatado por los bomberos ya que estaba poniendo en riesgo su vida y presentaba varias quemaduras en el cuerpo y rostro.

Las mujeres se encuentran siendo veladas en el Ejido Bagojo Colectivo, en Ahome, Sinaloa, lugar del que eran originarias.

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