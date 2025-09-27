Riña en Centro Penitenciario de la Región del Évora, en Angostura, Sinaloa

Una riña entre personas privadas de la libertad se registró este sábado 27 de septiembre al interior del Centro Penitenciario de la Región del Évora, ubicado en Angostura.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el personal penitenciario actuó de inmediato, logrando restablecer el orden sin que se reportaran personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Tras el aviso de la situación, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar para reforzar la seguridad. Una vez controlado el ambiente, las fuerzas militares se retiraron del penal.

En el sitio permanecieron agentes estatales, así como policías municipales de Angostura y Salvador Alvarado, quienes mantuvieron vigilancia en el perímetro para prevenir nuevos incidentes.

Información en desarrollo...