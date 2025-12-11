Resguardan Presuntos Talleres Clandestinos donde Blindaban Vehículos en Culiacán

Desde la tarde noche de este miércoles, Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano mantienen vigilancia en tres inmuebles resguardados, en la colonia Miguel Hidalgo por la calle Alba de Acosta en Culiacán.

De acuerdo a información de las autoridades del Grupo Interinstitucional dichos inmuebles están habilitados como talleres en los que presuntamente se encontraban blindando vehículos de manera artesanal.

Esperan orden de cateo para ingresar al inmueble

Informaron también que en el lugar se observan objetos ilícitos.

La mañana de este jueves las autoridades aún mantenían cerrada la calle donde se ubican los inmuebles, en espera de una orden de cateo, para confirmar lo que al interior se encuentra.

