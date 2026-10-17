Homicidios

Asesinan a Balazos a Dos Hombres en Fraccionamiento Gran Vía en Culiacan, Sinaloa

Las víctimas identificados como primos, fueron privados de la vida con armas largas cerca de la Ciudad Educadora

Asesinan a Balazos a Dos Hombres en Fraccionamiento Gran Vía de Culiacan, SinaloaAsesinan a Balazos a Dos Hombres en Fraccionamiento Gran Vía de Culiacan, Sinaloa | Foto: N+

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