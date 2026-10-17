Asesinan a Balazos a Dos Hombres en Fraccionamiento Gran Vía en Culiacan, Sinaloa

Un ataque armado cobró la vida de dos hombres en las inmediaciones del fraccionamiento Gran Vía, cerca del sector de la Ciudad Educadora y del Saber y la entrada a Valle del Agua, en Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Juan Carlos, de 45 años, y Carlos Efrén, de 27 años, quienes eran primos entre sí. De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la tarde, sobre la avenida Gran Vía, frente a la privada Vía San José.

Los familiares platicaban entre dos vehículos de color gris, un Chevrolet Beat y un Mercedes-Benz Smart, cuando fueron emboscados por un grupo armado que abrió fuego con ráfagas de arma larga.

Tras las detonaciones, los agresores se dieron a la fuga. Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de ambos hombres en el lugar.

La escena del crimen fue acordonada para el trabajo de peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Policía de Investigación de la FGE, quienes levantaron los indicios balísticos. Mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la autopsia de ley.

JMR