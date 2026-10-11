Localizan a Hombre Asesinado y Envuelto en Plásticos Cerca de Navolato, Sinaloa

Un hombre fue localizado asesinado y envuelto completamente en plásticos negros y película transparente durante la mañana de este domingo 11 de octubre, cerca del ejido Buenos Aires, en Navolato.

El cuerpo estaba entre la maleza, a un costado de una rampa que conecta la autopista Benito Juárez, La Costera, con la carretera vieja a Navolato. Debido a que tenía el rostro y el cuerpo cubiertos, no fue posible establecer su identidad ni sus características físicas.

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Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras que peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las pruebas de ley.