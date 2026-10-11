Homicidios

Localizan a Hombre Asesinado y Envuelto en Plásticos Cerca de Navolato, Sinaloa

El cuerpo estaba entre la maleza, a un costado de una rampa que conecta la autopista Benito Juárez, La Costera, con la carretera vieja a Navolato

Localizan a hombre asesinado y envuelto en plásticos cerca de NavolatoLocalizan a hombre asesinado y envuelto en plásticos cerca de Navolato. Foto: N+

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Debido a que tenía el rostro y el cuerpo cubiertos, no fue posible establecer su identidad ni sus características físicas.

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