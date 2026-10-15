Detienen a José Luis N, el 'Wicho' del Grupo Criminal 'Los Rugrats'; Era Buscado por EUA

El “Wicho” del grupo criminal “Los Rugrats”, afín a la facción “Mayo Zambada” del Cártel del Pacífico, es operador financiero y logístico, de dicha célula. Es requerido por el Distrito Central de California, Estados unidos por el delito de posesión de cocaína en ese país con intensión de distribución.

De acuerdo con un comunicado de la Defensa Nacional, trabajos de Inteligencia Militar llevaron a su detención en flagrancia ayer martes 13 de octubre, en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, Sinaloa.

El operativo se logró en coordinación de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, el Ejército, así como la secretaría de Seguridad de Sinaloa.

José Luis "N", El “Wicho” trabaja bajo las órdenes directas de Carlos Alberto N, líder de esa organización, con presencia en los estados de Sinaloa y Durango.

Se le aseguraron armas, droga, numerario y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán.

En julio pasado, Estados Unidos presentó una acusación por narcoterrorismo contra Carlos "N", el "Carlitos", presunto líder de este grupo delictivo, "Los Rugrats". De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), Carlos Paez Pereda, “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, es un presunto lugarteniente de alto rango y líder de un ala violenta del Cártel de Sinaloa llamada “Los Rugrats”.

Se le acusa de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

En ese momento, el fiscal federal Adam Gordon, dijo: "No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí".

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